El sistema educativo de Estados Unidos ya definió el próximo período de descanso escolar, una medida que impactará tanto en escuelas públicas como privadas. La decisión confirma que habrá un corte en el calendario académico a nivel nacional, lo que modifica rutinas familiares y obliga a reorganizar actividades en miles de hogares.

Aunque cada distrito administra su propio calendario, la tendencia federal establece un período de inactividad que se repite año tras año y que vuelve a aplicarse este diciembre . En algunos estados, el receso comienza antes que en otros, lo que genera consultas entre padres, estudiantes y trabajadores del sector educativo.

¿Por qué no habrá más clases a partir del 22 de diciembre?

El calendario escolar estadounidense contempla un receso de fin de año conocido como Christmas Break (Descanso de Navidad), aplicado en todo el país. La pausa inicia oficialmente en diferentes fechas según el distrito, pero en varios estados —como Texas— está confirmada a partir del 22 de diciembre, momento en el que finalizan las clases y comienza el descanso invernal.

Por ejemplo , en el caso del Distrito Escolar Independiente de Austin, el calendario 2025–2026 establece vacaciones de invierno del 22 de diciembre al 2 de enero.

Actividades habituales en este receso

Celebraciones de Navidad y reuniones familiares.

Cierre de actividades escolares y eventos comunitarios.

Periodo de viajes y organización de actividades extracurriculares.

El sistema educativo de Estados Unidos ya definió el próximo período de descanso escolar, una medida que impactará tanto en escuelas públicas como privadas. Foto: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afectará este descanso y cuándo vuelven las clases?

El receso implica la suspensión total de clases y actividades presenciales en escuelas públicas y privadas, lo que incluye programas extracurriculares y servicios dentro del campus. En la mayoría de los distritos, el retorno se programa para principios de enero, aunque la fecha exacta depende de cada estado.

En Texas , por ejemplo, las clases retornan el 5 de enero, día marcado como capacitación docente y feriado estudiantil, retomándose la actividad regular inmediatamente después.

En el resto del país, la vuelta suele ubicarse entre el 2 y el 8 de enero, según las necesidades climáticas, logísticas y administrativas de cada distrito.

Qué deben tener en cuenta las familias