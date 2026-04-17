A menudo, cuando uno pasea por las calles de la ciudad puede ver restos de comida abandonados en zonas públicas como parques o plazas, que más allá de ser molesto a la vista y poco salubre, podría resultar dañino. Según el código municipal de la ciudad de Webb, este tipo de comportamiento está prohibido y se penaliza con multas porque se contempla en la prohibición del acoso o alimentación de animales silvestres. De acuerdo con el capítulo 164, ninguna persona puede alimentar o atraer a esta fauna, ni siquiera de forma indirecta. En Nueva York ninguna persona puede alimentar, atraer o facilitar comida a animales silvestres. Esto incluye acciones como dejar basura, restos de comida, semillas o alimento para mascotas en lugares donde puedan acceder los animales. La ley no solo apunta a la acción directa de alimentar, sino también a cualquier conducta que genere un entorno favorable para que los animales se acerquen. Es decir, incluso sin intención, dejar comida expuesta puede ser considerado una infracción si atrae fauna silvestre. La lista no se limita a una especie en particular, sino que abarca de forma amplia a la fauna silvestre, es decir, todos aquellos animales que viven en estado natural y no están domesticados ni bajo control humano. Dentro de esta categoría se incluyen, principalmente: El incumplimiento de esta normativa puede derivar en multas que van desde los 1.000 hasta los 1.500 dólares por cada infracción, además de los costos judiciales asociados. Un punto clave es que la ley considera cada día de incumplimiento como una falta independiente. Esto significa que una misma conducta puede generar múltiples sanciones si se mantiene en el tiempo, elevando considerablemente el costo final para el infractor. La medida no responde solo a una cuestión de orden público sino a un problema ambiental y de seguridad. Las autoridades detectaron que alimentar animales altera sus hábitos naturales, genera dependencia de los humanos y provoca que se concentren en grandes cantidades. Esto incrementa el riesgo de comportamientos agresivos y de conflictos con personas, lo que en muchos casos termina con la intervención de autoridades y la muerte de los animales. Por eso, la normativa busca reducir estos encuentros y proteger tanto a la fauna como a los residentes.