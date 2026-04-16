La “Distracted Walk Law” es una normativa vigente en la ciudad de Honolulu, en el estado de Hawái, que apunta a reducir los cruces peatonales riesgosos provocados por el uso del celular mientras se camina. La iniciativa surge como respuesta al incremento de accidentes asociados a este tipo de distracciones en la vía pública. Lejos de ser solo una recomendación, la ley le otorga a la policía la facultad de sancionar con multas a quienes crucen la calle mirando el teléfono o manipulándolo. El objetivo es desalentar una conducta cada vez más frecuente que pone en riesgo tanto a peatones como a conductores. La normativa establece que los peatones no pueden cruzar la calle mientras utilizan o miran dispositivos electrónicos. El texto es directo: “ningún peatón deberá cruzar una calle o autopista mientras observa un dispositivo electrónico móvil”. La prohibición apunta específicamente al momento del cruce, donde la distracción incrementa el riesgo de accidentes. No es una advertencia simbólica. La ley habilita a los agentes a intervenir en el acto, sin necesidad de que ocurra un incidente previo. El objetivo es prevenir y no reaccionar, por eso basta con que la persona esté cruzando distraída para que se configure la infracción. El esquema de sanciones es escalonado y se vuelve más severo con cada reincidencia. La primera infracción contempla una multa de entre 15 y 35 dólares; la segunda eleva el monto a un rango de entre 35 y 75 dólares; y una tercera falta puede alcanzar entre 75 y 99 dólares. Este sistema progresivo busca desalentar la repetición de la conducta. Más allá del monto, el foco está en modificar un hábito cotidiano que, según las autoridades, ya tuvo impacto directo en la cantidad de accidentes en la vía pública. La norma surge como respuesta a un problema concreto de seguridad vial. Autoridades locales advirtieron que Honolulu registraba una de las tasas más altas de peatones atropellados en cruces, con especial incidencia en personas mayores. A esto se suma el impacto del uso masivo de smartphones, ya que en los últimos años se detectó un aumento sostenido de accidentes asociados al llamado “distracted walking”, es decir, peatones que circulan sin atención por estar enfocados en sus dispositivos.