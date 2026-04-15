El estado de Mississippi aprobó por unanimidad una nueva ley que prohíbe a los agentes del Departamento de Recursos Marinos (DMR) detener o abordar conductores de embarcaciones sin causa probable. A partir de ahora, ninguno de estos conductores de botes —ya sean pescadores o navegantes recreativos— podrá ser parado por la policía sin que exista una razón concreta y justificada. La medida, conocida como SB 2263, entró en vigor sin la firma del gobernador Tate Reeves, quien la dejó pasar sin oponerse ni respaldarla públicamente. Fue aprobada de manera unánime tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes antes de llegar a su escritorio. La SB 2263 impone a los agentes del DMR el mismo estándar que rige para cualquier oficial de policía que quiera detener un vehículo o una persona: necesitan causa probable. Hasta ahora, esos agentes podían abordar embarcaciones sin justificación aparente, una práctica que generó quejas masivas entre los residentes costeros del estado. El senador Jeremy England, autor de la ley, explicó que la norma replica directamente la protección que ya existe en Florida bajo su ley de “Derechos de los Navegantes”. England citó además la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a no ser detenidos ni registrados sin causa probable. Alabama también aprobó una ley similar este año. Los pescadores y navegantes en Mississippi cuentan ahora con una protección legal concreta: si un agente del DMR los detiene sin justificación, esa parada puede considerarse inconstitucional. La nueva ley es una respuesta directa a denuncias de ciudadanos que aseguraban haber sido abordados repetidamente sin haber cometido ninguna infracción. El propio senador England señaló que, tras escuchar los primeros reclamos, recibió aún más testimonios de personas que habían sido detenidas y registradas sin motivo. La nueva norma no limita la capacidad del DMR para actuar cuando hay razones reales, pero sí establece un límite claro a las intervenciones arbitrarias en las aguas del estado.