El agujero que aparece en la parte superior de casi todas las tablas de cortar tiene una función concreta que la mayoría de los cocineros domésticos desconoce. Aunque suele usarse para colgar o transportar la tabla, expertos en cocina señalan que ese detalle de diseño cumple un propósito muy distinto durante la preparación de alimentos. Lo que parece un simple asa es, en realidad, uno de los elementos más prácticos de este utensilio. Entender para qué fue diseñado puede cambiar la forma en que se trabaja en la cocina y evitar uno de los errores más frecuentes al cocinar. El diseño responde a una lógica funcional que va mucho más allá del almacenamiento. El agujero superior de la tabla actúa como un canal de salida controlada: permite trasladar los ingredientes ya picados directamente a la olla, el tazón o el recipiente, sin barrer desde el borde ni arriesgar derrames sobre el mesón o el piso. La técnica es simple: una vez picados los ingredientes, basta con guiarlos hacia el agujero con el cuchillo o la mano mientras se sostiene el recipiente debajo. Funciona con prácticamente cualquier ingrediente en trozos medianos o pequeños: cebollas, zanahorias, hierbas, pimientos o frutas. Para aprovechar esta función no se necesita ningún utensilio adicional. El procedimiento es directo y puede aplicarse desde la primera vez: El método es especialmente útil al picar grandes volúmenes de ingredientes o al trabajar cerca del borde de la encimera, donde el riesgo de derrame es mayor. La mayoría de las tablas de madera, plástico o bambú con este diseño tienen el agujero lo suficientemente ancho como para permitir el paso de piezas de tamaño estándar.