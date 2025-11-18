Ni Estados Unidos ni Rusia: la Tercera Guerra Mundial se aproxima y va a estallar en el lugar menos pensado. Fuente: Archivo.

El debate sobre un posible conflicto global toma cada vez más importancia. Aunque hablar del estallido de una "Tercera Guerra Mundial" es una especulación, diversos organismos y centros de análisis señalaron cinco puntos críticos donde una escalada bélica podría derivar en un enfrentamiento entre potencias.

En concreto, el estrecho de Taiwán, la frontera oriental de la OTAN, el eje Israel-Irán, la península de Corea y el Himalaya entre India y China, son territorios que, por su posicionamiento estratégico, podrían arrastrar a varios actores del escenario internacional. Los organismos internacionales subrayan que un error de cálculo, más que un plan deliberado, podría ser el desencadenante de un conflicto de gran escala.

Taiwán, epicentro de la rivalidad entre EE.UU y China

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) advirtió en un informe de septiembre de 2025 que China intensificó su actividad militar alrededor de Taiwán, incrementando el riesgo de un choque accidental o deliberado.Por su parte, un estudio del RAND Corporation evaluó que Taiwán es vulnerable ante un asalto sostenido si no recibe ayuda externa.

La frontera oriental de la OTAN y la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania mantiene la tensión entre Rusia y Occidente. El Ministerio de Defensa británico alertó recientemente que algunas acciones rusas “arriesgan una confrontación directa con la OTAN”.

En paralelo, la OTAN lanzó la operación Eastern Sentry para reforzar su flanco oriental, en respuesta a violaciones de espacio aéreo y otras maniobras militares del Kremlin.

Israel e Irán, un frente inestable

La rivalidad estratégica entre Israel e Irán se proyecta en varios frentes de Medio Oriente. Aunque no existen reportes oficiales que anticipen una escalada inminente, analistas de seguridad coinciden en que un nuevo ataque a las instalaciones nucleares iraníes o una ofensiva directa contra Israel podría desatar un conflicto regional con potencial de arrastre.

Corea del Norte y la península dividida

La ONU y el Departamento de Estado de EE.UU. han advertido en múltiples ocasiones que Corea del Norte continúa desarrollando misiles balísticos y armas nucleares.

Los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Washington elevan el riesgo de errores de cálculo que podrían desestabilizar Asia oriental.

India y China en el Himalaya

En los últimos años, el Himalaya fue escenario de choques entre tropas indias y chinas. Ambos gobiernos reconocen disputas territoriales sin resolver.

Aunque no hay informes oficiales que proyecten una guerra inminente, el hecho de que ambas potencias posean arsenales nucleares convierte cualquier incidente fronterizo en un riesgo estratégico.