El cambio de horario en Estados Unidos 2026 ya tiene fecha confirmada y millones de personas deberán ajustar sus relojes en marzo y noviembre. Como cada año, el país aplicará el esquema de Daylight Saving Time (DST), una medida que modifica la hora oficial para aprovechar mejor la luz solar durante la primavera y el verano. Aunque para muchos se trata de una simple modificación de una hora, el impacto se siente en la rutina diaria, el descanso y hasta en la productividad. El horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, siguiendo la regla federal que establece el cambio el segundo domingo de marzo. Ese día, a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. en los estados que aplican el sistema. En términos prácticos, se pierde una hora de sueño. Este ajuste forma parte del calendario oficial del Daylight Saving Time en Estados Unidos, que busca extender la luz natural durante la tarde. Como consecuencia: Para quienes se levantan temprano, el lunes posterior al cambio suele sentirse más exigente debido a la reducción del descanso. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, primer domingo de noviembre. En esta ocasión, a las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora, volviendo a marcar la 1:00 a. m.. A diferencia de marzo, aquí se “gana” una hora de sueño. Los efectos más notorios del cambio de noviembre son: La regla mnemotécnica más utilizada es simple: en primavera el reloj “salta hacia adelante” y en otoño “retrocede”. La mayoría de los estados continentales aplican el cambio de horario 2026 en EE.UU., pero existen excepciones importantes. No realizan el ajuste: En estos lugares, la hora se mantiene estable durante todo el año.