El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida avanzaron con ajustes en el sistema de licencias de conducir y tarjetas de identificación, permitiendo que determinados conductores puedan realizar trámites antes de la fecha de vencimiento. La medida busca agilizar gestiones y evitar inconvenientes relacionados con datos desactualizados o credenciales en mal estado.

Desde el organismo estatal encargado de la seguridad vial explicaron que, además de la renovación anticipada, existen situaciones específicas en las que es posible solicitar un reemplazo de la licencia o identificación, aun cuando la credencial siga vigente. Estos cambios impactan directamente en miles de residentes.

Cambian las licencias de conducir: estas personas pueden solicitare un reemplazo antes de su vencimiento

Uno de los motivos más frecuentes para solicitar una credencial de reemplazo de la licencia de conducir es el cambio de domicilio. Cuando una persona se muda, la información que figura en la licencia debe coincidir con la residencia actual, por lo que el estado exige actualizar la dirección para mantener la validez del documento.

También puede requerirse un reemplazo cuando hay un cambio de nombre legal. Esto incluye situaciones como matrimonio, divorcio u órdenes judiciales. En estos casos, la licencia debe reflejar el nombre legal actualizado para evitar problemas administrativos o legales.

Florida permite reemplazar la licencia de conducir por una "credencial de reemplazo" en algunas situaciones. Fuente: Archivo.

La pérdida, el robo o el deterioro de la licencia de conducir son otros motivos que habilitan el reemplazo inmediato. Aunque la fecha de vencimiento aún esté lejana, el titular puede gestionar una nueva credencial para contar con un documento válido y legible.

¿En qué otras situaciones permiten hacer el trámite antes del vencimiento?

Existen además casos en los que el conductor necesita modificar información específica que figura en la licencia, como correcciones de datos personales o la incorporación de ciertas designaciones permitidas por el estado. Estas actualizaciones requieren la emisión de una nueva credencial.

En algunos supuestos, el trámite puede realizarse de manera virtual, mientras que en otros es obligatorio presentarse de forma presencial en una oficina estatal. Esto depende del tipo de cambio solicitado y de las características de la licencia.

Cómo iniciar el proceso de renovación o reemplazo

Los residentes habilitados pueden iniciar el trámite a través de los canales oficiales del estado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El sistema permite verificar si la persona es elegible para realizar la gestión sin acudir a una oficina.

Cuando el caso requiere verificación de identidad, actualización de fotografía o validación de documentos, el solicitante deberá presentarse personalmente. De esta manera, Florida busca mantener la seguridad del sistema y garantizar que las licencias reflejen información correcta y actualizada.