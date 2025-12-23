El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció la suspensión de uno de los programas migratorios más importantes. Ahora, los extranjeros que habían iniciado el proceso percibirán una pausa y un posible rechazo de su green card en las próximas semanas.

Se trata de la Lotería de Visas o Diversity Visa Program, el programa anual del Gobierno que otorga visas de inmigrantes al azar a los extranjeros que tienen baja demanda de residencia en Estados Unidos.

Confirmado: Estados Unidos prohíbe la visa americana para estos extranjeros

La Lotería de Visas es uno de los programas con mayor demanda en el país norteamericano, ya que se encarga de brindar visas o permisos de residencia a los ciudadanos de países con baja presencia en el territorio. Es decir, busca ampliar la diversidad de los inmigrantes que llegan para instalarse de forma permanente.

Sin embargo, en los últimos días las autoridades de DHS confirmaron la suspensión de este beneficio tras el tiroteo en la Universidad de Brown. Kristi Noem, secretaria de Seguridad, informa que el atacante portugués (Claudio Neves Valente de 48 años) no hubiese llegado al país si no fuese por este programa.

Estados Unidos suspendió la Lotería de Visas tras el tiroteo en la Universidad de Brown. Fuente: Archivo.

De esta forma, las 55,000 visas, conocidas como DV1, que estaban disponibles para todos los postulantes ahora se encuentran “congeladas” hasta nuevo aviso.

Todos los requisitos para solicitar una visa DV1