El Departamento de Estado actualizó recientemente la lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a pagar la conocida como “fianza de visa americana”.

Esta medida, detallada en la Sección 221 (g) (3) de la INA, establece que los nacionales de países con altas tasas de overstay -es decir, que permanecieron en EE.UU. más tiempo del permitido- deben pagar montos de hasta 10,000 dólares antes de poder tramitar su visado B1/B2.

Este paso es entonces esencial para poder solicitar este documento y volar a Estados Unidos. Además, se establecen nuevas condiciones sobre las vías por las que estos extranjeros pueden llegar al país.

Fianza de visa americana: qué es y quiénes deben abonarla

La fianza de visa es un monto a abonar -con posibilidad de reembolso- que debe entregarse al tramitar la visa americana si se utiliza un pasaporte de alguno de los países sujetos a esta condición, que figuran en la lista oficial compartida por las autoridades.

Esta fianza, cuyo monto exacto se especificará según cada caso al momento de la entrevista, varía entre los USD 5,000; USD 10,000 o USD 15,000.

Además, deberá presentarse el Formulario l-352 del DHS y aceptar los términos de fianza mediante la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro.

La fianza de visa es una nueva condición obligatoria para ciudadanos de países con altas tasas de overstay. Fuente: archivo.

Países que están o estarán sujetos a esta medida

Según lo especificado, los países que están o estarán sujetos a esta medida son

Zambia

Malawi

Gambia

Malí

Mauritania

Santo Tomé y Príncipe

Tanzania

Bután (1 de enero de 2026)

Botsuana (1 de enero de 2026)

República Centroafricana (1 de enero de 2026)

Guinea (1 de enero de 2026)

Guinea Bisáu (1 de enero de 2026)

Namibia (1 de enero de 2026)

Turkmenistán (1 de enero de 2026)

Si se cumplen todos los requisitos del viaje, el dinero será devuelto.

Información importante para todos los viajeros que paguen fianza de visa

La fianza no es la única medida que aplicó Estados Unidos a los ciudadanos de estos países: como condición adicional les exige que ingresen y salgan del país a través de los siguientes tres aeropuertos designados

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD)

“No hacer esto podría conducir a una entrada denegada o una salida que no se registra correctamente”, se alertó.