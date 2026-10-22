Cuchillos, armas, explosivos y baterías de litio están sujetos a distintas restricciones según el tipo de equipaje.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) cuenta con normas que regula qué objetos pueden llevar los pasajeros en sus valijas y qué controles deben superar antes de abordar un avión. Las disposiciones federales establecen procedimientos de inspección para detectar artículos peligrosos y evitar que lleguen a bordo de una aeronave.

Durante estos controles, cada equipaje pasa por escáneres que permiten examinar su contenido. Si los agentes detectan algo que requiere una revisión adicional, pueden abrir la valija e inspeccionarla físicamente, incluso sin la presencia de su dueño.

Las reglas varían según el artículo y tipo de equipaje, es por eso que conocer las normas vigentes permite identificar qué objetos están prohibidos, cuáles cuentan con restricciones y en qué circunstancias la TSA puede quitarlos durante una inspección.

Qué normas obliga a la TSA a inspeccionar las valijas de los pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos

La TSA cuenta con la responsabilidad de controlar el equipaje de los pasajeros antes de que sea transportado en vuelos comerciales. Esta obligación está contemplada en el Título 49 del Código de Estados Unidos, sección 44901 (49 U.S.C § 44901), que establece que la agencia debe disponer la inspección de los pasajeros y sus pertenencias, incluido, el equipaje de mano y el despachado. La misma disposición exige que exista un sistema de inspección de todas las valijas despachadas en los aeropuertos estadounidenses.

La normativa también contempla el uso de sistemas de detección de explosivos y otros métodos de control, como los escáneres de rayos X y las inspecciones físicas que pueden ser o no al azar.

Cuándo puede la TSA abrir valijas durante los controles de seguridad

Aunque la inspección electrónica permite revisar el equipaje sin abrirlo, la TSA puede realizar una inspección física cuando necesita comprobar qué contiene la valija. Según la propia agencia, si una pieza de equipaje genera una alerta durante el control, los agentes pueden abrirla para examinar los objetos que aparecen en la imagen del escáner. Si el equipaje está cerrado con llave y no pueden abrirlo por otros medios, es posible que deban cortar el candado.

Cuando se realiza una inspección física, la TSA indica que puede dejar dentro de la valija una notificación denominada Notice of Baggage Inspection, que informa al pasajero que su equipaje fue abierto y revisado. En este sentido, esto puede ocurrir aunque el dueño no esté presente en ese momento.

Antes de viajar en avión desde Estados Unidos, conviene revisar las reglas sobre los objetos permitidos en el equipaje de mano y las valijas despachadas. Frame Stock Footage

El procedimiento se aplica a cada pieza de equipaje que requiera una revisión adicional. Por ejemplo, si tres valijas diferentes activan alertas que no pueden resolverse mediante el análisis de las imágenes, cada una puede pasar a una inspección física.

Qué artículos prohibidos puede retirar la TSA de las valijas durante los controles de seguridad

Las restricciones sobre objetos que pueden transportarse en un avión dependen del tipo de artículo y de si se encuentra en el equipaje de mano o en el despachado. Una de las normas centrales es el 49 CFR § 1540.111, titulado Carriage of weapons, explosives, and incendiaries by individuals, que regula el transporte de armas, explosivos y dispositivos incendiarios.

La disposición establece que las armas de fuego descargadas pueden transportarse en el equipaje despachado únicamente si se cumplen requisitos específicos como declararlas ante la aerolínea, guardarlas descargadas en un estuche rígido cerrado con llave y respetar las demás condiciones aplicables. Las armas cargadas y los explosivos o dispositivos incendiarios no autorizados no pueden transportarse en el equipaje despachado.

Además, la TSA publica un listado oficial que permite consultar qué artículos están permitidos y cuáles tienen restricciones:

Cuchillos y objetos cortantes : generalmente no están permitidos en el equipaje de mano, pero pueden transportarse en el despachado si están protegidos adecuadamente.

Explosivos y fuegos artificiales : no están permitidos en el equipaje de mano ni en el despachado.

Baterías externas y baterías de litio de repuesto : los cargadores portátiles (power banks) y las baterías de litio de repuesto deben llevarse en el equipaje de mano, no en el despachado. Los dispositivos electrónicos con baterías instaladas tienen reglas específicas.

Líquidos, geles y aerosoles: en el equipaje de mano, la regla general limita los recipientes a 100 mililitros (3,4 onzas), con excepciones para determinados artículos. En el equipaje despachado se aplican otras condiciones.

Cabe destacar que si durante una inspección los agentes encuentran un objeto que no está permitido en esas condiciones, pueden impedir que sea transportado y proceder según las reglas aplicables. La TSA también advierte que ciertos artículos pueden requerir controles adicionales o no ser admitidos si activan una alerta o generan una preocupación de seguridad.