Los dispositivos electrónicos no se inspeccionan dentro del equipaje de manos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos explica a los viajeros cuáles son los controles que tendrán que atravesar en el aeropuerto antes de que se les permita abordar un avión.

“Los procedimientos de control de la TSA están destinados a evitar que objetos prohibidos y otras amenazas para la seguridad del transporte entren en la zona estéril del aeropuerto”, indican las autoridades.

En ese sentido, los dispositivos electrónicos también deben pasar por un proceso de revisión para garantizar un viaje seguro incluso cuando se llevan en el equipaje de mano.

Volar con dispositivos electrónicos en el equipaje de mano: cómo es el control de TSA que los viajeros tienen que atravesar

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, durante los controles TSA pedirá que todos los dispositivos electrónicos que superen en tamaño el teléfono celular se quiten de adentro del equipaje de mano para colocarse de forma conjunta en un contenedor vacío.

Se pedirá además que no tengan ningún otro objeto por encima y se pasarán por el control de rayos X. Esto puede suceder con computadoras, tablets, dispositivos de lectura electrónicos e incluso consolas de videojuegos.

La agencia indica que secadoras de pelo, afeitadoras eléctricas y cepillos de dientes eléctricos no forman parte de la lista.

Los dispositivos electrónicos deben quitarse del equipaje de manos para el control de rayos X.

Una vez haya finalizado el control, si las autoridades consideran que no existen inconvenientes, todas las pertenencias podrán volver a guardarse para embarcar.

Información importante sobre controles de TSA y equipaje de mano

Los dispositivos electrónicos no son los únicos que deben separarse en este tipo de controles, sino que también se puede pedir que se muestren de manera individual:

Alimentos

Polvos

Cualquier otro elemento que obstruya la inspección con rayos X

Por otra parte, también es importante considerar que pueden llevarse productos de hasta 100 mililitros el envase, pero todos deben caber en una bolsa con capacidad de un litro que sea transparente. Las autoridades especifican que tan sólo se permite llevar una bolsa por equipaje.