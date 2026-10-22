La inspección previa de seguridad es una etapa clave de la evaluación para la licencia de conducir.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California establece una serie de controles de seguridad que deben realizarse antes de comenzar el examen práctico de manejo.

Estas inspecciones permiten comprobar que el vehículo cumple con las condiciones mínimas necesarias para circular de manera segura . Entre los elementos que se revisan se encuentran los neumáticos, que deben cumplir con requisitos específicos de desgaste y profundidad de la banda de rodadura.

¿Cuándo se realizan estos controles de seguridad en California?

De acuerdo con el DMV de California, los controles de seguridad se realizan antes de comenzar con el examen práctico de conducción para verificar que el vehículo cumple con los requisitos mínimos para circular durante la evaluación.

Estas inspecciones se realizan a quienes solicitar una licencia de conducir por primera vez y a otros conductores que deben realizar una prueba práctica, incluidos algunos casos de renovación por condiciones médicas o de visión.

Además de los neumáticos, se revisan también las luces, los frenos, los espejos y otros componentes.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California establece una serie de controles de seguridad que deben realizarse antes de comenzar el examen práctico de manejo. Magnific

¿Qué condiciones deben cumplir las ruedas para poder aprobarlo?

Según los criterios oficiales del DMV de California, cada neumático debe tener una profundidad mínima de 1/32 de pulgada (aproximadamente 0,8 milimetros) en dos surcos adyacentes de la banda de rodadura.

Además:

Las ruedas no pueden tener neumáticos completamente desgastados o lisos.

No se permite utilizar una rueda de auxilio temporal, conocida como donut, durante el examen práctico.

De acuerdo con el Manual Oficial de Conducción de California, los neumáticos deben presentar un desgaste uniforme y conservar la profundidad mínima de la banda de rodadura.

¿Qué sucede si no se presentan las condiciones mínimas requeridas?

El DMV de California establece que si alguno de los componentes incluidos en la inspección obligatoria no cumple con los requisitos de seguridad, el examen práctico deberá reprogramarse.

El organismo clasifica estos incumplimientos como fallas mecánicas y no se puede iniciar la evaluación de conducción.

Entre las condiciones que pueden provocar una reprogramación se encuentran:

Neumáticos con una profundidad inferior a la exigida.

Luces de freno o indicadores de giro que no funcionan correctamente.

Espejos dañados o que no ofrecen una visibilidad adecuada.

Frenos que no cumplen con los requisitos establecidos.

Cinturones de seguridad defectuosos.

La reprogramación no equivale a desaprobar el examen, pero si el aspirante no puede demostrar el funcionamiento de cuatro o más de los controles comprendidos entre los puntos 9 y 14 de la lista oficial, la evaluación se considera insatisfactoria.