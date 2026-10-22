El trámite cuesta US$45 y debe pagarse por adelantado a través de una plataforma oficial.

Los viajeros que no tengan REAL ID, un pasaporte u otro documento de identidad aceptado pueden recurrir a TSA ConfirmID, un sistema que permite intentar verificar su identidad mediante el pago de US$45 , para continuar con el proceso de seguridad antes de abordar un vuelo nacional en Estados Unidos .

Desde febrero de este año, la medida funciona como una alternativa para quienes no pueden presentar la documentación exigida por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Cómo funciona TSA ConfirmID

TSA ConfirmID es un procedimiento alternativo que permite a los viajeros sin una identificación aceptada solicitar una verificación de identidad en los controles de seguridad aeroportuarios. El servicio es voluntario y tiene un costo de US$45 por persona.

Según la información oficial de la TSA, el objetivo es verificar la identidad de los pasajeros y determinar si pueden continuar con los controles de seguridad. La agencia explica que se trata de un proceso modernizado para quienes no pueden presentar la documentación requerida.

El sistema puede utilizarse cuando una persona perdió su documento o no dispone de una REAL ID, un pasaporte u otra identificación válida. No obstante, no reemplaza la obligación de someterse a los controles de seguridad ni garantiza el acceso al área de embarque.

La TSA estima que la verificación puede tardar entre 10 y 15 minutos, aunque advierte que el procedimiento podría extenderse a 30 minutos más.

TSA ConfirmID no significa que cualquier pasajero pueda abordar automáticamente un avión sin identificación. La posibilidad de continuar depende de que la TSA logre verificar su identidad y de que cumpla con el resto de los controles de seguridad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo pagar los US$45 de TSA ConfirmID

El pago debe realizarse por internet a través de Pay.gov, la plataforma oficial de pagos del Gobierno federal. La TSA indica que la tarifa no se puede abonar en efectivo en el aeropuerto ni directamente ante sus agentes .

Los viajeros deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: acceder al formulario de TSA ConfirmID en Pay.gov. Completar los datos del pasajero: introducir el nombre legal y la fecha de inicio del viaje. Es importante revisar la información antes de confirmar el pago. Cada adulto de 18 años o más que necesite utilizar el servicio debe completar su propio proceso. Abonar la tarifa: pagar los US$45 mediante una cuenta bancaria habilitada para transferencias ACH, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o PayPal. El pago puede hacerlo otra persona, siempre que los datos del viajero estén correctamente ingresados. Guardar el comprobante: conservar el correo electrónico de confirmación enviado por Pay.gov, ya sea mediante una captura de pantalla o una copia impresa. Presentar el recibo en el aeropuerto: mostrar el comprobante a un agente de la TSA para iniciar el procedimiento de verificación de identidad. La tarifa permite utilizar TSA ConfirmID durante los 10 días siguientes a la fecha de viaje indicada en el recibo.

Cabe mencionar que Pay.gov anunció una interrupción programada por mantenimiento del Departamento del Tesoro para el 24 de octubre, entre las 18:00 y las 20:00, hora del Este. Durante ese período no se podrán procesar pagos, por lo que conviene completar el trámite con anticipación si el viaje coincide con esas fechas.

¿Se puede volar sin REAL ID por los 50 estados?

La normativa federal de identificación se aplica a los controles de seguridad de los vuelos nacionales en todo el país. Por eso, los pasajeros que viajen entre estados deben presentar una identificación aceptada o recurrir a una alternativa disponible, como TSA ConfirmID, si no cuentan con un documento válido.

Desde mayo del año pasado, los viajeros de 18 años o más deben presentar una REAL ID u otra identificación aceptada para pasar por los controles de seguridad de la TSA en vuelos nacionales. Entre los documentos a utilizar se encuentran: