El ingreso a Estados Unidos atravesó un cambio en sus procedimientos migratorios: desde el 1 de octubre de 2026 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dejó de sellar los pasaportes en el control migratorio inicial. La medida forma parte de un proceso de modernización para agilizar las tareas en los puntos de entrada y reducir la dependencia de los registros físicos.

Dicha modernización no significa que los viajeros dejen de tener un registro oficial de su ingreso ni que desaparezca por completo el uso de sellos en los pasaportes.

Para los turistas, la principal recomendación es comprobar que su ingreso figure correctamente en el sistema y prestar atención al período autorizado de permanencia para evitar confusiones sobre las condiciones de admisión, incluso cuando el pasaporte no tenga un nuevo sello.

Estados Unidos dejó de sellar los pasaportes en el control migratorio inicial

Desde el 1 de octubre de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dejó de utilizar de manera rutinaria el sello de admisión durante el control migratorio inicial, conocido como primary processing. Esta medida fue comunicada mediante un boletín del programa Carruer Liaison de la agencia, difundido por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

El cambio modifica una práctica habitual del procedimiento de ingreso, pero no elimina el registro migratorio ni significa que los funcionarios hayan dejado de utilizar sellos en todas las circunstancias. Según el aviso, estos todavía pueden colocarse durante una inspección secundaria y en situaciones limitadas durante el control primario.

La mediada rige desde el 1 de octubre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué es el formulario I-94 y cómo se registra el ingreso a Estados Unidos

El formulario I-94 es el registro de llegada y salida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que documenta la admisión de determinados viajeros extranjeros a EE.UU. En su versión electrónica, permite consultar información como la fecha de ingreso, la categoría de admisión y el período autorizado de permanencia.

La digitalización del I-94 comenzó hace años, antes de este cambio, ya que en 2013 la CBP empezó a automatizar el formulario para muchas personas que ingresaban por avión o por vía marítima, por lo que dejaron de recibir habitualmente la versión en papel, pero en dicho momento el organismo aclaró que seguiría colocando el sello de admisión en el documento de viaje.

La diferencia en 2026 es que el sello físico deja de colocarse como práctica habitual durante el control inicial, mientras que el registro electrónico continúa documentando la admisión. Por eso, la ausencia de un sello no significa que el ingreso haya quedado sin registrar.

Qué cambia para los turistas

Con este procedimiento, los turistas que ingresen a Estados Unidos pueden recibir su pasaporte sin un sello de admisión durante el control migratorio inicial. Después de llegar al país, los viajeros pueden consultar su registro en el sitio oficial del formulario I-94 y comprobar que la información sea correcta. Entre los datos que los turistas deben verificar se encuentran:

La información personal: comprobar que los datos identificatorios correspondan al viajero.

La fecha de admisión: revisar que el registro refleje correctamente el ingreso al país.

El período autorizado de permanencia: verificar hasta cuándo está autorizada la estadía según la admisión otorgada.

La categoría de admisión: comprobar que coincida con las condiciones bajo las cuales se autorizó el ingreso.

Para muchos viajeros que ingresan por avión o por vía marítima, el registro electrónico se genera durante el proceso de admisión, por lo que no necesitan completar el formulario para reemplazar el sello después de aterrizar. En este sentido, la CBP permite consultar el registro en línea y si los viajeros detectar errores, pueden comunicarse con la oficina de inspección diferida correspondiente para consultar cómo solicitar una corrección.