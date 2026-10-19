Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa casera, natural y muy económica.

Los olores fuertes y el encierro son preocupaciones de cualquier casa, y los aerosoles comerciales muchas veces solo los tapan con un perfume artificial por un breve período. Por eso ganó popularidad una mezcla casera, natural y muy económica: canela en rama, aceite de oliva y cáscara de limón, combinados en un frasco.

Para qué sirve mezclar canela, aceite de oliva y cascara de limón

El objetivo de esta combinación es aromatizar el ambiente y ayudar a neutralizar los olores de forma natural. Funciona como un aromatizante casero de liberación lenta: puesto en un rincón, va perfumando el aire con un aroma fresco y cálido a la vez, y resulta especialmente útil en la cocina o en ambientes cerrados y con olor a encierro.

La gracia está en la química de cada ingrediente y en cómo se complementan. La cáscara de limón concentra en sus aceites esenciales un compuesto llamado limoneno, el terpeno responsable del típico aroma cítrico; es una molécula volátil, es decir que se evapora con facilidad y por eso perfuma el aire y ayuda a tapar los olores fuertes.

La canela en rama, por su parte, debe su olor cálido y dulzón al cinamaldehído, el principal compuesto aromático de la especia.

El papel del aceite de oliva es el más interesante: esos compuestos aromáticos son liposolubles (se disuelven en grasas, no en agua), así que el aceite los capta y los retiene; y como el aceite es poco volátil, no se evapora rápido y actúa de fijador, liberando el perfume de a poco en lugar de todo de golpe. Por eso la mezcla aromatiza durante más tiempo que si se usaran la canela y el limón sueltos.

Paso a paso: cómo hacer la mezcla en casa

La preparación es muy simple y no requiere cocción:

En un frasco de vidrio limpio, colocar un poco de aceite de oliva.

Agregar cáscaras de limón previamente lavadas y bien secas.

Sumar una o dos ramas de canela, enteras o partidas.

Dejar reposar la mezcla al menos cuatro horas para que el aceite tome los aromas.

Dejar el frasco destapado en el rincón que se quiera perfumar.

Para un aroma más intenso, se puede ubicar cerca de una fuente de calor suave. La intensidad del perfume varía según la cantidad de canela y de limón que se use, así que conviene ajustarla al gusto.

Mezclar canela, el aceite de oliva y la cáscara de limón sirve para perfumar la casa de forma natural. IA

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, barata y a mano frente a los ambientadores comerciales. Usa ingredientes que suele haber en cualquier cocina, no deja el aire cargado de químicos de aerosol, aprovecha restos que normalmente se tiran, como la cáscara de limón, y permite regular la intensidad del aroma a gusto, según cuánta canela y limón se usen.