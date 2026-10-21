El calendario de noviembre modifica dos fechas de pago en particular.

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicados en su sitio web oficial las fechas de pago para todo este año y el próximo, junto con las modificaciones que deben realizarse en cada caso y las situaciones en las que el dinero se entrega por adelantado.

Según lo determinado por el calendario, el cobro anticipado ocurrirá con dos pagos claves correspondientes a noviembre porque estas fechas de cobro coinciden con días en los que la agencia federal no realiza depósitos.

SSA adelanta dos pagos clave de noviembre: cuáles son y qué nuevas fechas se otorgaron

Según se explica, cuando una fecha de pago coincide con un fin de semana o feriado federal, el dinero se adelanta al primer día hábil anterior disponible.

Esto ocurrirá con el pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que se suele entregar el día primero de cada mes. Como el primero de noviembre cae domingo, el depósito será realizado el viernes 30 de octubre.

Lo mismo sucederá con el pago del Seguro Social de quienes nacieron entre el 1 y el 10 de su mes -que generalmente se entrega el segundo miércoles- y se adelantará del miércoles 11 al martes 10 por la celebración del Día de los Veteranos.

En noviembre dos pagos clave se adelantarán. Mehaniq

Para cuándo están pautados todos los pagos de noviembre

El calendario oficial completo establece:

30 de octubre: pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario

3 de noviembre: pagos de quienes recibían sus beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 o pagos del Seguro Social para quienes también cobran SSI

18 de noviembre: pagos de quienes nacieron entre el 11 y el 20 de su mes

25 de noviembre: pagos de quinees nacieron entre el 21 y el 31 de su mes

Aumento COLA 2027: de cuánto será

El comunicado oficial compartido por la agencia detalla que el incremento por costo de vida para el año entrante será del 3,6% y afectará a 76 millones de estadounidenses.

Los primeros en recibir este dinero serán quienes cobren SSI, el 31 de diciembre de este año.

En ese sentido, se anticipó que avisos COLA estarán disponibles de forma online a finales de noviembre y podrán consultarse a través de la cuenta personal my Social Security.