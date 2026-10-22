La Administración Federal de Carreteras explica qué significa y cómo se utiliza en las autopistas.

En las autopistas de Estados Unidos, algunas señales de tránsito pueden llamar la atención por sus diseños poco habituales y por los mensajes que transmiten a los conductores. Una de ellas es un cartel blanco y negro que muestra una mano sobre tres círculos y que está relacionada con el pago de peajes.

Su diseño forma parte de la señalización contemplada por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), organismo responsable de establecer normas federales para los dispositivos de control de tránsito.

Reconocer esta señal permite a los conductores anticiparse a las condiciones de pago antes de ingresar al carril.

Qué significa la señal blanca y negra con una mano sobre tres círculos

La señal blanca y negra que muestra una mano sobre tres círculos corresponde al símbolo M4-18 (Exact Change Symbol), utilizado en EE.UU. para identificar carriles de peaje que requieren el importe exacto. Su diseño oficial figura en el manual Standard Highway Signs, publicado por la FHWA.

Según el MUTCD, los carteles destinados a los carriles de pago exacto deben incorporar este símbolo e indicar, salvo en los sistemas que funcionan con tickets, el importe del peaje para los vehículos de pasajeros. Dicho cartel puede incluir la leyenda EXACT CHANGE para reforzar el mensaje.

La Administración Federal de Carreteras incluye este símbolo en sus manuales oficiales de señalización. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Qué deben hacer los conductores al encontrar esta señal en una autopista de Estados Unidos

Cuando un conductor encuentra esta señal al acercarse a una estación de peaje, debe revisar el importe indicado y comprobar qué medios de pago admite el carril antes de avanzar. La FHWA explica que los carteles de las estaciones de peaje deben proporcionar información sobre el costo, los métodos de pago aceptados y los carriles habilitados para cada opción.

El MUTCD define el Exact Change Lane como un carril de peaje sin personal de cobro, equipado con un receptáculo en el que los usuarios depositan monedas por el importe exacto. En estos carriles, generalmente es necesario detener el vehículo para realizar el pago.