La legislación de este estado de Estados Unidos distingue entre motociclistas adultos y menores de edad.

En Estados Unidos, las normas de tránsito varían según el estado y una de las diferencias más llamativas tiene que ver con el uso del casco al conducir una motocicleta. En el estado de New Hampshire, los motociclistas adultos pueden circular sin esta protección sin infringir la ley estatal, una particularidad que distingue a esta jurisdicción de aquellas que exigen su uso a todos los conductores.

La disposición está contemplada en la sección RSA 265:122, que establece la obligación de utilizar casco para los menores de 18 años, tanto si conducen una motocicleta como si viajan como acompañantes. La norma no extiende ese requisito general a los adultos, aunque sí contempla sanciones para quienes transportan a menores que no cumplen con la exigencia.

Sin embargo, que la legislación permita a los adultos circular sin casco no significa que sea una práctica segura ya que las autoridades de seguridad vial de Estados Unidos advierten sobre los riesgos de sufrir lesiones graves en la cabeza durante un accidente y recomiendan utilizar protección adecuada al viajar en motocicleta.

Qué establece la ley RSA 265:122 sobre el uso del casco en motocicleta

La legislación de New Hampshire confirma que los adultos no están sujetos a una obligación general de utilizar casco, una excepción importante frente a los estados que obligan a todos los motociclistas a portarlo. En este sentido, la sección RSA 265:122 establece expresamente que las personas menores de 18 años deben llevar protección para la cabeza cuando conducen o viajan como acompañantes en una motocicleta o un autociclo.

La norma también contempla responsabilidades para quienes transportan a menores que no cumplen con esta exigencia. En concreto, el apartado IV establece que el conductor que lleva a una persona menor de 18 años sin el casco obligatorio incurre en una infracción.

La sección RSA 265:122 de New Hampshire exige el uso de casco a los motociclistas menores de 18 años, pero no establece la misma obligación general para los adultos. Shutterstock

Estos son los puntos principales de la ley:

Mayores de 18 años : no tienen una obligación general de usar casco bajo esta disposición estatal.

Menores de 18 años : deben portar un casco aprobado y sujeto mediante una correa para el cuello o la barbilla.

Conductores que llevan menores: pueden incurrir en una infracción si el : pueden incurrir en una infracción si el acompañante menor de edad no cumple con la norma.

Qué riesgos existen al circular en moto sin casco

Aunque la legislación estatal no obliga a los adultos a utilizar casco, las autoridades federales de seguridad vial de EE.UU. recomiendan su uso para reducir las consecuencias de los accidentes. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) advierte que los motociclistas están sobrerrepresentados en los siniestros fatales y recomienda portar cascos que cumplan con los estándares del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

Según los datos de la NHTSA, en 2024 murieron 6,228 motociclistas en accidentes de tránsito en EE.UU., una cifra que representó el 16% de todas las muertes por siniestros viales de ese año. Asimismo, la agencia señala que los cascos ofrecen una protección fundamental para la cabeza en caso de impacto y es por eso que un adulto que pueda circular legalmente sin casco en New Hampshire no significa que esté exento de los riesgos físicos asociados con esa decisión.