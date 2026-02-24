Se cancelaron vuelos y cruceros hacia destinos clave de México tras una ola de violencia en Jalisco. La medida impacta directamente a mexicanos en Estados Unidos que tenían viajes programados hacia la costa del Pacífico y el occidente del país. Aerolíneas de EE.UU. y Canadá suspendieron operaciones luego de enfrentamientos armados y bloqueos carreteros. El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos resguardarse ante operativos de seguridad en curso. Las cancelaciones afectan principalmente a Puerto Vallarta y Guadalajara, ambas en Jalisco. Varias aerolíneas eliminaron temporalmente sus rutas y ofrecieron cambios sin penalidad a pasajeros afectados. Otras ciudades turísticas como Ciudad de México y Cancún no registran interrupciones. Sin embargo, el monitoreo continúa ante posibles ajustes operativos. MSC Cruises mantiene itinerarios hacia Cozumel y Costa Maya, aunque podría ajustar excursiones en tierra. El Departamento de Estado amplió la advertencia para varias regiones, incluidas Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Tijuana y Puerto Vallarta. La recomendación oficial es mantenerse informado y seguir instrucciones locales. Las empresas turísticas mantienen ajustes constantes mientras continúa el operativo de seguridad en la región.