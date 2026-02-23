El Ejército de México se consolidó como una de las fuerzas armadas más fuertes de la región tras ubicarse en el tercer lugar del ranking militar 2026 de Latinoamérica, según el informe anual de Global Firepower. La evaluación posiciona al país como una de las mayores potencias militares del continente por cantidad de efectivos, armamento disponible y capacidad operativa. El listado analiza más de 60 indicadores vinculados al poder militar, entre ellos tropas activas, reserva, fuerza aérea, equipamiento terrestre y capacidad logística. En ese escenario, México aparece solo por debajo de Brasil en la región, superando a otras naciones latinoamericanas en volumen de recursos estratégicos. De acuerdo con el informe de Global Firepower 2026, México cuenta con más de 400 mil efectivos entre personal activo y fuerzas de reserva, un número que lo coloca entre los ejércitos más numerosos de América Latina. Este volumen de tropas representa uno de los principales factores que impulsan su posición en el ranking militar. A esto se suma una estructura sólida de defensa terrestre con miles de vehículos blindados, unidades de artillería y equipamiento táctico. La combinación de efectivos militares, capacidad de movilización y despliegue estratégico explica por qué el país se mantiene dentro del podio latinoamericano. El poder militar mexicano también se apoya en su fuerza aérea, compuesta por más de un centenar de aeronaves entre aviones de combate, transporte y helicópteros tácticos. Además, la Armada refuerza la defensa marítima con patrullas, buques y presencia estratégica en el Pacífico y el Golfo. La infraestructura militar distribuida en todo el territorio, los centros de adiestramiento y la modernización progresiva del equipamiento consolidan su capacidad operativa. El presupuesto destinado a defensa y seguridad nacional también incide directamente en su posición dentro del ranking Global Firepower 2026. México comparte una extensa frontera con Estados Unidos, lo que convierte a su capacidad militar en un factor geopolítico relevante en el continente. La cercanía territorial, sumada a su volumen de efectivos y recursos disponibles, lo posiciona como un actor estratégico en cualquier escenario hipotético de tensión. Si bien ambos países mantienen cooperación en seguridad y defensa, el crecimiento del Ejército de México, su posición en el ranking de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica 2026 y su capacidad de respuesta inmediata explican por qué su fortaleza militar genera atención a nivel internacional.