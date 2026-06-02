El Internal Revenue Service (IRS) también exige que se declare todo ingreso que sea producto de juegos como la lotería aunque se traten de ganancias no regulares ni productivas.

El Internal Revenue Service (IRS) también exige que se declare todo ingreso que sea producto de juegos como la lotería aunque se traten de ganancias no regulares ni productivas. Además, el gobierno se queda con el 24% del monto total , a veces más si se trata de un premio mayor. Adicionalmente, algunos estados tienen distintos modos de proceder respecto a los impuestos.

Powerball anunció que su premio mayor alcanzó los 181 millones de dólares y cualquier persona dentro de los 45 estados participantes pueden comprar números siempre que se cumpla con la edad mínima.

Powerball anunció que su premio mayor alcanzó los 181 millones de dólares El cronista

IRS confirmó que estas personas tendrán deudas de hasta 30 millones: ¿Cómo se calculan los impuestos sobre las ganancias?

Todos los premios de lotería están sujetos a impuestos federales y en algunos casos, estatales.

Se retiene el 24% a cualquier premio que sea superior a 5,000 dólares y hasta el 37% si se trata de premios que superen los 640,600 dólares en el caso de contribuyentes solteros. En cuanto a las tarifas estatales, varían según las leyes correspondientes.

En el caso del premio mayor de Powerball, como el premio es de 181 millones de dólares, el ganador podría tener que llegar a entregar hasta 29,7 millones de dólares en impuestos al gobierno.

¿Cómo tengo que declarar las ganancias de la lotería ante el IRS?

Cuando se gana el premio mayor se debe incluir el monto completo en la declaración de impuestos federal, incluso si se da el caso de que ya se retuvieron los impuestos al momento de cobrar el premio.

En algunos casos, se debe presentar el Formulario W-2G “Certain Gambling Winnings” en donde se indica el monto ganado y los impuestos que hayan sido retenidos. Si el premio es un bien como un auto, casa o viaje se debe declarar por su valor justo de mercado, es decir, como ingreso tributable.



