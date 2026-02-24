Estados Unidos cancela y revoca la visa americana a determinados funcionarios latinoamericanos en medio de una nueva tensión diplomática que impacta directamente en los permisos de ingreso al país. La medida fue confirmada por autoridades estadounidenses y se fundamenta en razones de seguridad regional. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó que “nadie tiene derecho a una visa” y que su otorgamiento o cancelación es una decisión soberana. El anuncio se produjo tras la imposición de restricciones a tres altos funcionarios chilenos. La sanción alcanza a tres altos funcionarios del gobierno de Chile, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. El secretario de Estado, Marco Rubio, los acusó de realizar acciones que habrían comprometido infraestructura crítica y la seguridad regional. El conflicto está vinculado a un proyecto de cable submarino entre Chile y China. Washington advirtió que el avance de esa iniciativa podría afectar incluso programas como la exención de visas. Según Judd, ningún extranjero tiene un derecho garantizado a obtener o conservar una visa americana. El gobierno puede revocarla por motivos de seguridad nacional o política exterior. Desde el Ejecutivo chileno, la vocera Camila Vallejo calificó la decisión como “arbitraria y unilateral”. La medida profundiza la tensión bilateral en la antesala del cambio de gobierno en Chile.