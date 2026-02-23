El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial las consecuencias severas que puede tener sobre ciertos beneficios del Seguro Social -como la jubilación- el recibir un aviso de intención de embargo en 2026 y no responder con prontitud. De acuerdo con lo indicado por la agencia, cuando esta comunicación es ignorada las autoridades pueden decidir que el embargo de un porcentaje de las prestaciones es la próxima acción a llevar a cabo, con el fin de saldar así la deuda pendiente. Las autoridades indican que, como alternativa al proceso de embargo tradicional utilizado para otros pagos, a través del Programa de Embargo sobre Pagos Federales pueden incautarse hasta el 15% de la prestación para saldar la deuda pendiente. “Nosotros impondremos el embargo sólo una vez, no cada vez que le pagan. El mismo embargo sigue vigente hasta que su deuda se pague en su totalidad, se hagan otros arreglos, termine el período de cobro o el IRS libere el embargo”, indican las autoridades. Para evitar que esta medida drástica se lleve a cabo, existen diversas acciones que el contribuyente deudor puede realizar incluso después de la emisión del embargo, según aplique. Estas son