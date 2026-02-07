En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a cada persona que desee abordar un vuelo nacional la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento válido bajo los estándares de seguridad fijados por la ley Real ID, que rige a nivel federal desde el 7 de mayo de 2025. En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicada en su sitio web la lista oficial de credenciales que se considerarán aceptables para constatar la identidad y especifica el período de vencimiento con el que pueden utilizarse para este mismo fin. El pasaporte americano forma parte de esta lista, dado que cumple con todos los estándares de seguridad requeridos. De acuerdo con TSA, todos los pasaportes con hasta dos años de vencimiento son considerados aceptables para volar dentro del país. Es esencial destacar que la flexibilidad con el vencimiento sólo regirá para vuelos nacionales. En caso de realizar traslados al exterior, el pasaporte americano debe presentarse en vigencia y en buenas condiciones físicas. El principal motivo es la seguridad. Todos los documentos avalados por la Ley Real ID comparten los mismos estándares al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue. En este proceso destaca la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento. También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. En caso de no contar con ninguno de los documentos previamente mencionados, desde el pasado 1 de febrero se exige el pago de 45 dólares como multa por usar un proceso de verificación de identidad alternativo, llamado TSA ConfirmID.