Al viajar tanto hacia como desde de Estados Unidos al exterior existen regulaciones clave que deben respetarse relacionadas con el traslado de dinero. Cuando no se cumplan, ciudadanos y turistas pueden ser detenidos y severamente multados.

Si bien no existe un monto límite de dinero que puede trasladarse, sí es esencial que se realicen las declaraciones correspondientes cuando se excedan determinadas cantidades.

Esta normativa debe cumplirse de manera rigurosa, pues de lo contrario Estados Unidos no sólo podría confiscar el dinero de los viajeros sino también aplicar multas de hasta 500,000 dólares y penas de hasta 10 años de prisión.

Estados Unidos castigará a quienes tengan este dinero sin declarar al viajar

Al entrar o salir del país, Estados Unidos indica que toda suma de dinero transportada que supere los 10,000 dólares o su equivalente en moneda extranjera debe ser correctamente declarada.

Esto aplica tanto cuando el dinero se transporta en efectivo como cuando se viaja con una combinación de instrumentos monetarios que superan la cifra. Algunos ejemplos son

Monedas o billetes tanto estadounidenses como extranjeros

Cheques de viajero

Cualquier instrumento negociable (cheques personales, comerciales, bancarios, de caja, de terceros, pagarés, giros postales) que esté listo para ser transferido al momento de su entrega

Instrumentos incompletos (cheques personales, comerciales, bancarios oficiales, de caja, de terceros, pagarés y giros postales), firmados, pero sin nombre del beneficiario.

Valores o acciones que puedan ser transferidos al momento de su entrega

Habrá sanciones severas para quienes viajen con este dinero y no lo declaren. Fuente: archivo.

Cómo declarar este dinero para evitar inconvenientes con las autoridades

Quienes tengan pensado viajar con más de USD 10,000 deberán rellenar el formulario FinCEN 105. Este documento se imprime y se otorga al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza correspondiente.

El formulario también puede rellenarse en línea al menos tres días antes de viajar para, posteriormente, proporcionar al oficial el número de confirmación o recibo.

Los ciudadanos extranjeros que ingresen a Estados Unidos tendrán que declarar además que traen este dinero en su Formulario de Declaración de Aduanas, Formulario 6059B de CBP.