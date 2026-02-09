El cielo de Estados Unidos ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de los últimos años el 3 de marzo de 2026, cuando se produzca un eclipse lunar total, popularmente conocido como Luna de Sangre. Durante más de una hora, el satélite natural adoptará un tono rojizo intenso, un fenómeno que siempre despierta asombro tanto en expertos como en observadores casuales. Este evento no solo destaca por su belleza visual, sino también por su duración excepcional, ya que la fase total se extenderá por unos 82 minutos, convirtiéndolo en uno de los eclipses lunares más largos de la década. La llamada Luna de Sangre ocurre cuando la Tierra se posiciona exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra completa sobre ella. A diferencia de lo que muchos creen, la Luna no desaparece: la atmósfera terrestre filtra la luz solar y solo deja pasar los tonos rojizos, que se reflejan sobre la superficie lunar. Este fenómeno no implica ningún riesgo para la vista, lo que permite observar el eclipse lunar total sin protección especial. Astrónomos recomiendan elegir lugares con poca contaminación lumínica y, para quienes quieran fotografiarlo, usar trípode y configuraciones de exposición prolongada para captar mejor los matices del color. La visibilidad del eclipse lunar de marzo de 2026 variará según la región. En gran parte del oeste y centro de Estados Unidos, el evento podrá apreciarse en su fase total, mientras que en sectores del este la observación será parcial. Ciudades como Chicago, Seattle, Los Ángeles, Denver y Dallas contarán con condiciones favorables para seguir el fenómeno casi completo. En cambio, en zonas del noreste y la costa este —como Nueva York, Boston, Washington o Miami— la Luna comenzará a salir cuando el eclipse ya esté avanzado, lo que limitará la experiencia visual. El punto máximo del eclipse se producirá en las primeras horas de la madrugada, un horario ideal para quienes disfrutan de la astronomía nocturna. Más allá de lo visual, la Luna de Sangre ha tenido un fuerte impacto cultural a lo largo de la historia. Antiguas civilizaciones asociaban estos eclipses con presagios y transformaciones, mientras que hoy representan una oportunidad única para estudiar la atmósfera terrestre y el comportamiento de la luz. Debido a que no se repetirá un eclipse lunar total de características similares en varios años, asociaciones astronómicas y observatorios ya planean eventos públicos, encuentros y observaciones guiadas. Para muchos, será una ocasión perfecta para reconectar con el cielo y experimentar en vivo uno de los fenómenos más fascinantes del universo.