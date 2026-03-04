En mayo del año pasado, la ley Real ID entró en vigor para todo el país, exigiendo a todos los pasajeros que aborden vuelos nacionales en Estados Unidos la presentación de una credencial identificatoria que cumpla con todos los estándares de seguridad necesarios. En esa línea, desde febrero de este año comenzó a implementarse una tarifa obligatoria para pasar por el control alternativo de TSA que se utiliza para verificar la identidad de un viajero. La agencia indica en este marco que, quienes no puedan constatar su identidad mediante la entrega de identificación o a través de este control, tendrán prohibido subir a la aeronave, por lo que perderán su vuelo. Las autoridades no podrán habilitar el traslado cuando no se presente un documento Real ID ni se pague la tarifa por el control alternativo. “Usar TSA ConfirmID es opcional. Si decides no usarlo y no tienes un documento aceptable, puede que no te permitan pasar por seguridad y que pierdas el vuelo. El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será penalizado bajo sanciones federales”, se indica. Según lo detallado por las autoridades, las credenciales válidas y aceptables con hasta dos años de vencimiento para cumplir con este requisito en los aeropuertos son También se aceptan identificaciones digitales como En caso de no poder proporcionar una identificación que cumpla con los estándares Real ID, será necesario pagar 45 dólares para utilizar TSA ConfirmID. En estos casos se necesitará Cuando el pago se haya concretado, se enviará un correo electrónico de confirmación para mostrar a las autoridades en el aeropuerto.