En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.0 este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.43%.

En la última semana, el peso dominicano mostró un leve retroceso de -0.14% y en el último año acumuló una caída mayor de -6.99%, indicando una tendencia de depreciación.

Conoce la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano fue del 4.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.06%.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.