En línea con la normativa “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos”, desde fines de diciembre todos los extranjeros que ingresen o salgan de Estados Unidos deben atravesar un control de seguridad basado en datos biométricos.

El proceso, para el que se requieren cámaras y tecnología especial, opera como un “detector de mentiras” a nivel nacional, permitiendo que las autoridades detecten fácilmente a quienes se identifiquen de manera fraudulenta.

La directiva ahora vigente elimina las excepciones que antes se aplicaban para, por ejemplo, funcionarios y ciudadanos canadienses, señalando que toda persona no ciudadana debe atravesar el control.

¿Cómo usa Estados Unidos este “detector de mentiras”?

De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Seguridad Nacional, para este proceso basado en el reconocimiento automático, se examinan características como

Huellas dactilares

Patrones del iris

Rasgos faciales

Este control es obligatorio para todos los viajeros extranjeros. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así verifica estos datos el DHS

La Oficina de Gestión de Identidad Biométrica (OBIM) es la encargada de proporcionar los resultados de estas revisiones a los oficiales y, con ese fin, realiza las siguientes acciones

Compara la biometría con una lista de vigilancia de terroristas, delincuentes e infractores de inmigración confirmados o sospechosos

También busca coincidencias con la base de datos de huellas dactilares del DHS

Verifica que la biometría esté asociada a los datos del documento de identificación presentado

Cómo es el proceso en el aeropuerto

Al arribar a la estación aérea, el control se lleva a cabo a través de tres pasos clave

El viajero se acerca a una cámara conectada a tecnología de comparación biométrica facial con conexión cifrada.

La cámara analiza los rasgos faciales e identifica a la persona basándose en sus documentos de viaje

Cuando el proceso finaliza, se indica a la persona que ingrese o salga del país o que se dirija a una inspección adicional.

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, indicaron las autoridades.

¿Cuánto tiempo guardará Estados Unidos mis datos?

Las fotos de los no ciudadanos se almacenan por hasta 75 años en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad (IDENT) como prueba de que se cumplieron las medidas protocolares de seguridad.

En el caso de los estadounidenses, el programa es opcional, pero si se elige participar las fotografías serán descartadas en un plazo de 12 horas.