El embargo del IRS es una de las herramientas más severas que puede aplicar el organismo si no hay respuesta ante reiteradas notificaciones. Aunque no es automático, el procedimiento está claramente regulado y puede terminar con la retención directa de fondos bancarios. El Internal Revenue Service (IRS) tiene la potestad de avanzar sobre cuentas, salarios e incluso reembolsos fiscales cuando se cumplen determinadas condiciones legales. Para millones de personas, entender cómo funciona este mecanismo es clave para evitar consecuencias financieras graves. El llamado bank levy es la orden formal que el IRS envía a una entidad financiera para retener el dinero disponible en una cuenta. Sin embargo, antes de llegar a esa instancia, el organismo debe cumplir con un proceso previo. Para que el embargo sea válido, deben darse estos escenarios: Es importante remarcar que el IRS no ejecuta el congelamiento sin aviso. Primero remite cartas donde informa la deuda y advierte sobre posibles medidas. Si el contribuyente no responde, la agencia puede ordenar al banco retener los fondos disponibles. Cuando el banco recibe la orden, debe congelar el dinero durante un período determinado. Ese lapso funciona como última oportunidad para que el contribuyente actúe. Si no hay gestión dentro del plazo, los fondos retenidos pueden transferirse al Gobierno federal para cubrir la deuda. El impacto no se limita solo a cuentas corrientes o cajas de ahorro. El alcance del embargo del IRS puede incluir: Esta herramienta convierte al IRS en uno de los organismos con mayor capacidad de ejecución en materia de recaudación. Por eso, ignorar las notificaciones suele agravar el escenario.