El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8619 este miércoles, 3 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.29% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista: en la última semana subió un 13.94% y en el último año acumuló un 64.22%.

Conoce la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 6.12%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, registrando su tercer día consecutivo de aumentos. Este comportamiento sugiere que la moneda europea sigue fortaleciéndose frente a otras divisas en el mercado internacional.

En los días anteriores, la tendencia se mantuvo al alza, lo que refuerza la posibilidad de que esta dinámica continúe en el corto plazo. Los inversores parecen estar optimistas, lo que también puede ser un indicativo de estabilidad económica en la zona del Euro.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos están influyendo favorablemente en la confianza de los inversores hacia el Euro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.