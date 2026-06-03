Estados Unidos implementa una normativa que impacta a ciudadanos y extranjeros naturalizados que posean pasaportes estadounidenses bajo ciertas circunstancias. Esta regulación establece qué documentos pueden permanecer en posesión del viajero y cuáles deben ser retenidos por el Gobierno durante los trámites oficiales.

La regulación es fundamental ya que influye en la validez del pasaporte y en la capacidad de emplearlo para viajar. Aquellos que no sigan los procedimientos establecidos pueden quedar temporalmente sin un documento habilitado para cruzar fronteras .

Por lo tanto, el Departamento de Estado advirtió sobre el funcionamiento del proceso y las acciones que deben realizar los viajeros para evitar demoras o bloqueos al momento de ingresar o salir del país.

Estados Unidos confisca estos ejemplares

La normativa indica que toda persona que renueve su pasaporte por correo debe restituir el ejemplar anterior, ya sea una libreta o una tarjeta. Este procedimiento busca evitar duplicaciones, fortalecer la verificación de identidad y garantizar que únicamente exista un documento vigente por cada titular.

El Departamento de Estado aclara que el pasaporte entregado será devuelto en un momento posterior dentro de un paquete separado, tras la emisión del nuevo documento. Este proceso habitualmente demora aproximadamente cuatro semanas.

En caso de que el documento anterior no sea entregado, la renovación será rechazada automáticamente y el viajero se encontrará sin un pasaporte válido para ingresar o salir legalmente de Estados Unidos.

Toda persona que renueve su pasaporte por correo debe restituir el ejemplar anterior. Fuente: El Cronista.

Todos deben cumplir con este requisito para renovar su pasaporte

Quienes no cumplen con los requisitos para la renovación en línea deben realizar el trámite por correo. El envío deberá incluir el pasaporte anterior junto con toda la documentación requerida por el Gobierno.

Cómo renovar el pasaporte en línea

Para renovar el pasaporte de manera online se debe:

Enviar el pasaporte previo (libreta o tarjeta).

Completar el formulario DS-82 .

. Adjuntar una fotografía reciente y, si corresponde, documentos que justifiquen un cambio de nombre.

Pagar las tarifas oficiales correspondientes.

En caso de que el pasaporte anterior no sea devuelto, la solicitud quedará invalida y la persona se encontrará sin documento vigente. Hasta que no se regularice la situación, no podrá salir del país ni reingresar legalmente a Estados Unidos.