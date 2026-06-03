En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3388 este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.25%.

En la última semana, el peso mexicano retrocedió -0.13% y en el último año acumula una caída de -6.98%, señalando una evolución bajista reciente con presión continuada.

Conoce la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026. Adrian Vieriu

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta ligera mejoría refleja una confianza incrementada en la economía local y un posible fortalecimiento frente al dólar.

Por otro lado, si consideramos el dato de tendencias en los últimos días, es evidente que esta valorización ha sido constante, lo que sugiere una estabilidad favorable para los inversores.

En análisis, esta tendencia alcista puede interpretarse como un signo de recuperación económica y optimismo en los mercados.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.