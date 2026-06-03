Investigadores de la Universidad de Cornell descubrieron 5,5 millones de abejas mineras bajo el cementerio East Lawn, en Ithaca, Nueva York. El hallazgo es considerado uno de los más significativos en el estudio de polinizadores nativos en años recientes.

La agregación ocupa 1,5 acres bajo la superficie y podría llevar más de un siglo en ese lugar. Los científicos creen que el sitio ofrece claves para proteger a una especie clave amenazada por la pérdida de hábitat, los pesticidas y el cambio climático.

¿Qué descubrieron los científicos de Cornell bajo el cementerio de Nueva York?

La abeja minera común (Andrena regularis) es una especie nativa que anida de forma individual bajo tierra: cada hembra excava su propio túnel, sin reina ni colmena. Los investigadores estiman que la agregación equivale a entre 140 y 200 colmenas de abejas melíferas.

Los registros históricos indican que Andrena regularis fue documentada en East Lawn hace más de 100 años. El cementerio ofrece condiciones ideales: suelo estable y bien drenado, mínima exposición a pesticidas y escasa intervención humana.

Por qué el cementerio resultó ser un refugio ideal

Suelo bien drenado y fácil de excavar

Mínima exposición a pesticidas

Estabilidad del terreno durante generaciones

Escasa intervención humana a lo largo de décadas

La abeja minera común (Andrena regularis) es una especie nativa que anida de forma individual bajo tierra: cada hembra excava su propio túnel, sin reina ni colmena. Fuente: X02520 Stephane Mahe

¿Cómo este hallazgo podría ayudar a salvar a los polinizadores nativos?

El cementerio limita con los huertos de Cornell, donde estas abejas emergen cada primavera. Son polinizadoras muy eficientes: activas en temperaturas bajas y más efectivas que otras especies en la transferencia de polen.

Los científicos continuarán estudiando la agregación para entender cómo se mantuvo estable durante un siglo. El objetivo es replicar esas condiciones en otras áreas y revertir el declive global de los polinizadores.

Qué amenaza a las abejas que anidan en el suelo