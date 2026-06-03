En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3565.2 este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.01%.

En la última semana, el peso colombiano se depreció -1.94% y en el último año acumula una caída de -8.56%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 20.38%, superando la volatilidad anual del 13.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha registrado una tendencia positiva en los últimos días. Con un dato de 2, se observa que la moneda ha tenido un aumento en su valor en comparación con lo que se reportó hace dos días.

Este ascenso sugiere que la confianza en la economía colombiana está en aumento, lo que podría implicar un fortalecimiento a largo plazo del Peso frente a otras divisas. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos externos que podrían influir en esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.