En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7452. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.35%.

La cotización de la Libra esterlina muestra una evolución positiva: en la última semana avanzó 18.82% y en el último año acumula un alza de 9.40%, lo que sugiere un impulso sostenido.

Conoce la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 2.68%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 6.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha mantenido un crecimiento constante y favorable.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando el comportamiento del mercado, ya que cualquier fluctuación inesperada podría afectar esta tendencia positiva en el futuro cercano.

La estabilidad de la Libra esterlina dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en su cotización.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.