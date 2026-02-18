Desde el pasado 1 de febrero, todos los viajeros que quieran abordar un vuelo dentro de Estados Unidos y no presenten un documento válido bajo los estándares de la Real ID tendrán que pagar una multa por utilizar el control alternativo de verificación de identidad, TSA ConfirmID. Esta medida se alinea con la Ley Real ID, que desde mayo del año pasado exige que para el abordaje de vuelos nacionales se presente un documento identificatorio que se considere aceptable. Así, TSA detalla en su sitio web oficial cuales son las credenciales que pueden mostrarse en los controles aeroportuarios para evitar la multa, así como también los pasos para poder utilizar la alternativa de la agencia. Quienes no puedan presentar una identificación aceptable, tendrán que pagar 45 dólares para que se utilice la verificación de identidad ofrecida por TSA. “Usar TSA ConfirmID es opcional. Si decides no usarlo y no tienes un documento aceptable, puede que no te permitan pasar por seguridad y que pierdas el vuelo. El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, indican las autoridades. En general, el proceso tomará pocos minutos y puede abonarse clicando aquí. Según lo indica la lista oficial compartida por las autoridades, para volar serán aceptadas cualquiera de las siguientes identificaciones