Al cierre de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.618. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.15%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.18% y en el último año su variación fue de 1.66%, lo que indica una evolución positiva y gradual en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 24.07%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha mantenido constante durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

La estabilidad de esta tendencia podría estar influenciada por factores económicos internos y externos, como el flujo de remesas y las estrategias comerciales. Si la tendencia sigue en ascenso, podría significar un impacto favorable en la economía del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.