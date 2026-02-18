En 2026, la Real ID ya no es solo una recomendación: es una condición clave para volar dentro del país, ingresar a edificios federales y evitar bloqueos inesperados en aeropuertos y controles oficiales. Lo que comenzó como una medida de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre evolucionó hasta convertirse en un filtro obligatorio que afecta a millones de personas. Para quienes aún no la tramitaron, el tiempo se agota y las consecuencias son concretas. La Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad. A diferencia de las licencias tradicionales, esta credencial incorpora verificaciones más estrictas sobre identidad y estatus legal. Desde 2026, el gobierno federal exige este documento para: Quienes no cuenten con una Real ID válida deberán presentar un pasaporte u otro documento federal aprobado, lo que complica trámites y viajes internos. Para obtener la Real ID en 2026, las autoridades estatales solicitan una combinación obligatoria de documentos. Todos deben presentarse en original o copia certificada: La falta de uno solo de estos requisitos puede frenar el trámite y obligar a reprogramar el turno. En 2026, no contar con la Real ID puede generar restricciones inmediatas. Las personas que intenten viajar sin esta credencial pueden ser detenidas en controles más largos, sufrir rechazos en aeropuertos o la imposibilidad de abordar vuelos internos. Además, el documento se volvió clave para trámites oficiales y gestiones presenciales ante agencias federales. Por eso, las autoridades recomiendan iniciar el proceso con anticipación, ya que la alta demanda sigue generando demoras en oficinas estatales del Department of Motor Vehicles.