Desde febrero de 2026, miles de viajeros se enfrentan a un cambio que ya genera confusión y gastos inesperados en los aeropuertos: un nuevo cobro obligatorio de 45 dólares para quienes lleguen a los controles sin una REAL ID o sin un documento alternativo válido. La medida ya está vigente en todo el país y redefine las reglas para volar dentro del territorio estadounidense. La decisión fue confirmada por la TSA y responde a la aplicación plena de la normativa federal que endurece la verificación de identidad en vuelos domésticos. Aunque el pago permite intentar una validación excepcional, las autoridades fueron tajantes: abonar la tarifa no garantiza el embarque. Desde febrero de 2026, cualquier pasajero que se presente en un aeropuerto sin una identificación compatible con REAL ID deberá pagar una tarifa de 45 dólares para acceder al proceso especial denominado ConfirmID Fee. Este mecanismo habilita una verificación extraordinaria de identidad, que puede realizarse en línea o de forma presencial. El procedimiento tiene validez limitada y solo permite avanzar hacia la zona de embarque si la identidad del viajero puede confirmarse con éxito. En caso contrario, el acceso será rechazado incluso después de haber abonado el monto, lo que convierte a esta tarifa en un riesgo adicional para quienes no revisen su documentación antes de viajar. La REAL ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad, fácilmente reconocible por una estrella dorada en la esquina superior del documento. Su origen se remonta a una ley aprobada en 2005, tras las recomendaciones posteriores a los atentados del 11 de septiembre. Desde su implementación definitiva, las licencias comunes dejaron de ser aceptadas en los controles de seguridad aérea. Para obtenerla, los ciudadanos deben tramitarla en el DMV de su estado y presentar documentación que acredite identidad, número de Seguro Social y domicilio, entre otros requisitos. Además de la REAL ID, existen documentos alternativos válidos que permiten evitar el nuevo cargo y acceder sin inconvenientes a los controles de seguridad. Entre ellos se encuentran el pasaporte estadounidense vigente, la tarjeta de pasaporte, credenciales de Global Entry, NEXUS, SENTRI, identificaciones del Departamento de Defensa, la green card y documentos emitidos por naciones tribales reconocidas.