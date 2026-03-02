Un fallo judicial provisorio cambió el escenario para más de 20.000 conductores migrantes en California que estaban a punto de perder su licencia comercial de conducir (CDL). La decisión, emitida por un tribunal del condado de Alameda, frena —al menos de manera temporal— el intento de revocar miles de permisos a camioneros, muchos de ellos solicitantes de asilo con estatus legal vigente. La medida coloca al estado en una posición delicada frente a la presión del gobierno federal y abre un nuevo capítulo en la disputa por las licencias de camioneros inmigrantes en Estados Unidos. El caso se resolvió inicialmente en la Corte Superior del condado de Alameda y beneficia a más de 20.000 trabajadores del transporte que habían recibido notificaciones del California Department of Motor Vehicles advirtiendo que sus permisos serían anulados. La controversia comenzó luego de que el United States Department of Transportation cuestionara presuntos errores administrativos relacionados con fechas de vencimiento en las licencias comerciales CDL emitidas por el estado. Ante la presión federal, el DMV estatal envió cartas anunciando la cancelación en un plazo de 60 días. Sin embargo, tras una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, el tribunal consideró que el procedimiento no habría respetado las garantías adecuadas para los conductores afectados. Aunque la resolución aún es preliminar, permite que los camioneros mantengan sus permisos vigentes mientras continúa el litigio. La posible pérdida de las licencias de conducir comerciales no solo afecta a los trabajadores, sino también a la cadena de suministro. En California existen cerca de 700.000 conductores con licencias comerciales habilitadas para operar camiones de gran porte, autobuses escolares y transporte pesado. Muchos de los conductores involucrados invirtieron decenas de miles de dólares en sus vehículos, seguros y permisos. Para ellos, perder la licencia implicaría quedar fuera del mercado laboral de manera inmediata. El conflicto también tiene un componente financiero mayor: el gobierno federal advirtió que podría retener hasta 160 millones de dólares en fondos destinados a infraestructura vial si el estado no cumple con sus exigencias regulatorias. La disputa se desarrolla en medio de fuertes diferencias entre el estado y la administración del presidente Donald Trump. Desde Washington se impulsaron cambios normativos que limitarían la emisión o renovación de licencias comerciales para ciertos inmigrantes con estatus temporal. En paralelo, organizaciones como Asian Law Caucus y Sikh Coalition respaldaron la demanda en defensa de los conductores, argumentando que el proceso administrativo no otorgó oportunidades suficientes para corregir posibles errores técnicos. Mientras se espera una decisión definitiva del tribunal, el caso podría escalar a instancias superiores y redefinir el alcance de la autoridad estatal frente a directivas federales en materia de transporte y migración.