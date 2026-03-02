Las autoridades federales han implementado modificaciones en el proceso de renovación de la licencia de conducir en los Estados Unidos. Aquellos que no se adhieran a estas nuevas normativas enfrentarán dificultades para mantener la validez de su credencial. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos tiene como objetivo primordial la reducción de los siniestros vehiculares, así como el fortalecimiento de los puntos de control para identificar y descartar a los conductores imprudentes. A partir de octubre de 2025 se implementaron nuevas regulaciones para la renovación de las licencias de conducir en Estados Unidos. Estas disposiciones están dirigidas principalmente a los conductores mayores de 70 años y tienen como objetivo equilibrar la seguridad vial con la autonomía de los adultos mayores. Estas modificaciones no implicarán la revocación automática de la licencia por motivos de edad, sino que se evaluarán las competencias de cada conductor para asegurar un manejo seguro. Los cambios principales se centran en un sistema por edades: Conductores de 70 a 79 años deberán renovar su licencia mediante pruebas de visión y reacciónEntre 80 y 86 años, la renovación se llevará a cabo en persona cada 2 a 4 años.A partir de los 87 años, será necesario un examen de manejo anual y un certificado médico Asimismo, dependiendo de la salud y la normativa estatal, los conductores podrán estar sujetos a evaluaciones cognitivas y de visión y en ciertos casos, a pruebas de manejo adicionales. Cada estado tiene la facultad de establecer requisitos adicionales, a pesar de que la ley es de carácter federal: En California, la renovación en persona es obligatoria a partir de los 70 años.Florida exige pruebas de visión en cada renovación desde los 80 años.Texas obliga a controles anuales a partir de los 85 años.Nueva York requiere certificación médica para conductores mayores de 80 años. Estas variaciones evidencian cómo cada región adapta la normativa a sus particularidades locales.