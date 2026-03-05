Macy’s, una de las cadenas de grandes almacenes más representativas de los Estados Unidos, se encuentra en medio de un ambicioso plan de reestructuración que contempla el cierre de más de 150 tiendas en todo el país en un plazo de tres años. Este anuncio marca un hito significativo para la histórica compañía, que ha sido un símbolo del consumo masivo en Estados Unidos y un actor relevante en los centros comerciales a nivel nacional. El objetivo primordial es modernizar su estructura comercial, optimizar costos y adaptarse al crecimiento innegable del comercio electrónico. Este proceso es parte del plan corporativo denominado “Bold New Chapter”, que tiene como finalidad concentrar los recursos en las sucursales más rentables y fortalecer el canal digital, en un contexto caracterizado por la disminución del tráfico en los centros comerciales tradicionales. Según informó la agencia EFE, Macy’s cerrará alrededor de 45 tiendas este año como parte de un plan previamente anunciado que contemplaba la clausura de 125 establecimientos en un periodo de tres años. Anteriormente, Macy’s ya había cerrado más de 100 tiendas en 2015, situación que se vio agravada por la pandemia de coronavirus, que redujo la afluencia a centros comerciales y aceleró la migración de los consumidores hacia las compras en línea. Dentro del paquete de cierres previstos, Macy’s ha confirmado un conjunto de tiendas que cesarán operaciones en diversos estados del país. En el caso de Texas, se procederá al cierre de las sucursales de Almeda Mall en Houston, Fairview en la ciudad homónima, Shops at Willow Bend en Plano, Southlake Town Square en Southlake, West Bend en Fort Worth y Highlands of Flower Mound en Flower Mound. A estos cierres se añadirán otras localizaciones en distintos puntos del país, incluyendo tiendas en California, Nueva York, Florida y otros estados donde la compañía está evaluando un bajo desempeño o costos operativos elevados. El modelo de grandes almacenes, que ha sido dominante durante décadas, se enfrenta actualmente a consumidores que priorizan las compras en línea, las entregas rápidas y las experiencias digitales personalizadas. Macy’s no es la única empresa que atraviesa un proceso de reducción de sucursales. En los últimos años, se han registrado cierres de Bed Bath & Beyond, Best Buy, Tuesday Morning, Sears y Kmart, entre otras cadenas que han readecuado sus operaciones debido a la caída del tráfico en centros comerciales, el aumento de costos y el crecimiento del e-commerce.