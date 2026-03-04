La desdolarización dejó de ser un concepto académico para transformarse en una estrategia concreta de varios países que buscan reducir su dependencia del dólar estadounidense. Tras las sanciones impuestas por Washington a Moscú en 2022, el bloque de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) aceleró un proceso que hoy redefine el mapa financiero en Eurasia. La decisión no es simbólica: en 11 países, el dólar dejó de ser la moneda predominante en buena parte de las operaciones comerciales transfronterizas. La CEI está integrada por varias exrepúblicas soviéticas que mantienen vínculos económicos y políticos. Entre los países que impulsan la reducción del uso del dólar en el comercio exterior se encuentran: Según declaraciones oficiales del bloque, más del 80% de las transacciones intrarregionales ya se realizan en monedas locales, desplazando progresivamente al dólar como divisa intermediaria. El objetivo central de la desdolarización es fortalecer la soberanía financiera y disminuir la exposición a sanciones o restricciones internacionales. Entre las principales razones estratégicas se destacan: Tras las medidas aplicadas por Estados Unidos contra Rusia en 2022, varios gobiernos entendieron que el uso del dólar como principal instrumento de comercio exterior podía convertirse en un factor de vulnerabilidad geopolítica.