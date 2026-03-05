Las multas de tránsito en Estados Unidos suelen generar dudas entre los conductores, especialmente cuando pasa el tiempo y no reciben una notificación formal. En Nueva Jersey, la legislación establece límites concretos para que las autoridades emitan una citación, lo que abre la puerta a que ciertas infracciones queden sin efecto si no se actúa dentro del plazo previsto. El punto clave es que la prescripción de una multa de tránsito depende del tipo de infracción. Si la policía no presenta el ticket o citación dentro del tiempo que fija la ley, el caso puede perder validez y ya no avanzar en los tribunales municipales. La normativa de tránsito en Nueva Jersey establece que, para la mayoría de las infracciones comunes, las autoridades tienen 30 días desde la fecha del hecho para emitir la citación correspondiente. Esto incluye faltas habituales como: Si ese ticket no se emite dentro de ese período, la infracción puede prescribir, lo que significa que no se puede iniciar formalmente el proceso judicial contra el conductor. Sin embargo, este límite no se aplica a todos los casos. Algunas faltas consideradas más graves cuentan con plazos más largos antes de prescribir. La ley contempla diferentes tiempos para iniciar una causa dependiendo de la gravedad de la conducta. Entre los principales plazos se destacan: Una vez que la citación fue emitida correctamente dentro del plazo legal, el caso puede avanzar en la corte municipal, incluso si pasan meses o años antes de resolverse. Los conductores que quieran saber si tienen multas de tránsito pendientes en Nueva Jersey pueden hacerlo a través de distintos canales oficiales. Una de las opciones más rápidas es el sistema online que permite verificar el estado de los tickets registrados. Para realizar la consulta se debe: En caso de que exista una sanción, el sistema suele permitir pagar la multa en línea mediante tarjeta de crédito o débito. También es posible realizar la consulta por teléfono o en persona en el tribunal municipal correspondiente al lugar donde ocurrió la infracción. Si un conductor recibe un ticket, tiene tres caminos posibles: pagar la multa, declararse no culpable y disputar el caso en la corte, o reconocer la infracción solicitando una reducción de la sanción si existen circunstancias atenuantes.