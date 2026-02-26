La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que desde el pasado 1 de febrero, quienes deban volar dentro del país, pero no cuenten con una Real ID física y válida ahora tienen la opción de pagar por un proceso de verificación alternativo. Esta normativa se alinea de manera directa con la Ley Real ID, que desde el 7 de mayo de 2025 exige a los viajeros que desean abordar vuelos nacionales la presentación obligatoria de una identificación que cumpla con sus estándares de seguridad. Además, quienes no dispongan de una Real ID en físico al momento de viajar, también podrán optar por alguna de las opciones digitales aceptadas por la agencia. Quienes opten por utilizar este servicio de TSA tendrán que pagar 45 dólares -idealmente antes de llegar al control de seguridad- por una verificación alternativa que, en general, durará entre 10 y 15 minutos. “El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indican las autoridades. En estos casos, será necesario Cuando el pago se haya concretado, se recibirá un correo electrónico de confirmación que debe mostrarse a las autoridades. En su lista oficial de documentos, TSA detalla que existen tres tipos de ID digitales que pueden presentarse para abordar cuando no se cuenta con la credencial física, que son Estas opciones están disponibles en la mayoría de los aeropuertos del país.