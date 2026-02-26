La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) especifica claramente a través de su sitio web oficial que, como parte de los protocolos de seguridad, tiene potestad de inspeccionar legalmente cualquier dispositivo electrónico que ingrese o salga de país. Si bien los registros de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos no son habituales -en 2025 se registraron 55.318-, cuando los oficiales consideren que este paso es necesario, negarse puede comprometer el permiso de entrada del visitante. De acuerdo con lo informado por las autoridades, este tipo de decisión tiene como finalidad determinar si el dispositivo con el que se busca ingresar contiene contrabando digital, información vinculada con actividades terroristas o cualquier otro dato que pueda interferir con la admisión del viajero. También pueden estar destinadas a obtener información sobre delitos financieros o actividades ilícitas relacionadas con derechos de autor o marcas registradas. “Si un extranjero se niega a presentar sus dispositivos electrónicos y la información que reside en él en condiciones que permitan examinarlo y también a su contenido, la CBP puede considerar el incumplimiento del ciudadano extranjero y la incapacidad para inspeccionar el dispositivo al tomar decisiones de admisibilidad”, se especifica. Además, en estas situaciones puede retenerse el celular, confiscarlo o tomarse cualquier otra medida que se considere pertinente. En el caso de los viajeros estadounidenses, la entrada al país no se negará por no completar adecuadamente este protocolo, pero por seguridad su dispositivo podría ser retenido. CBP asegura que los códigos de acceso que se proporcionen para realizar esta revisión se destruirán o eliminarán cuando ya no resulten necesarios.