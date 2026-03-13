La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció a través de su sitio web oficial que, desde principios de febrero, quienes vuelan dentro del país y no disponen de una Real ID física tienen la alternativa de pagar por un proceso de verificación alternativo conocido como TSA ConfirmID. Esta nueva medida se alinea directamente con la Ley Real ID, que rige a nivel federal para todos y exige la presentación de una identificación válida bajo sus estándares. Quienes no presenten Real ID física, podrán utilizar el servicio alternativo de TSA pagando 45 dólares -idealmente antes de llegar al control de seguridad- y realizar una verificación alternativa que durará entre 10 y 15 minutos. En estos casos, será necesario Además de las identificaciones tradicionales aceptadas por la agencia, existen tres tipos de IDS digitales que también son válido en los aeropuertos para abordar vuelos nacionales Dichas opciones están disponibles en la mayoría de las terminales aéreas del país.