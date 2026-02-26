El Gobierno federal anunció la cancelación de nuevos pagos de Medicaid para ciertos beneficiarios y proveedores que no cumplan requisitos de elegibilidad o estén bajo sospecha de fraude. La medida se aplica exclusivamente en un estado y afecta fondos ya asignados al programa estatal. El anuncio fue encabezado por el vicepresidente JD Vance junto al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz. Se retendrán u$s 259,5 millones hasta que el estado en cuestión presente un plan correctivo. Las autoridades locales rechazaron la decisión. CMS pausará cerca de u$s 244 millones en reclamos considerados irregulares y otros u$s 15 millones vinculados a beneficiarios en el estado de Minnesota que no cumplan con los criterios federales, incluidos requisitos migratorios. Si el estado no cubre el faltante, podrían registrarse demoras en pagos a médicos, clínicas y centros de atención que trabajan con Medicaid. Minnesota tiene 60 días para presentar un plan de corrección. Si no cumple, el Gobierno federal podría diferir hasta u$s 1.000 millones adicionales en fondos destinados al estado durante el próximo año. La administración federal enmarcó la decisión como parte de una ofensiva nacional contra el fraude en programas públicos, aunque por ahora la retención de fondos se limita a Minnesota. En paralelo, también se anunciaron restricciones temporales en Medicare para ciertos proveedores a nivel nacional. El gobernador Tim Walz anticipó acciones legales si se mantiene la suspensión. Los residentes de Minnesota que reciben Medicaid deben verificar su elegibilidad ante la agencia estatal, actualizar su documentación y consultar con su proveedor de salud ante posibles interrupciones en pagos o servicios.